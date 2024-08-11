Протигаз на військовій машині на блокпосту українських військовослужбовців

У зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» російські війська щодня використовують боєприпаси з отруйними речовинами. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, використання безпілотників уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань. Різницею є те, що за один удар артилерія вистрілює кілька боєприпасів, а дрон скидає лише один, розповів Лиховій.

«І щодня ворог застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора (10 серпня – ред.) були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами», – сказав він.

Лиховій також розповів, що «інформація про застосування хімічної зброї спочатку передається силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок. Потім ця інформація передається міжнародним організаціям».

Додамо, що у червні ЗСУ заявили про фіксацію 715 випадків застосування російськими військовими боєприпасів, що містять «небезпечні хімічні сполуки», впродовж травня. Як зазначили у командуванні Сил підтримки Збройних сил України, ця цифра означає збільшення на 271 випадок порівняно з попереднім місяцем.

Додамо, що росіяни порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї регулярно застосовують хімічну зброю у війні проти України. Командування ЗСУ раніше офіційно повідомляло, що війська РФ застосовують на полі бою отруйні гази і боєприпаси зі сльозогінним газом. Здебільшого це гранати К-51 та РГР, які скидають на позиції дронами.