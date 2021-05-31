Відновлення меліоративної галузі стає національним проектом до 2024 року, а вже у 2021 році Міністерство аграрної політики та продовольства запускає пілотний проект із відновлення зрошувальних систем в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко у Facebook у понеділок.

«Ми будемо відбудовувати і розширювати меліоративні системи із залученням приватного і державного капіталу. Це проекти, де кошти вкладаються не просто в інфраструктуру. Вони матимуть швидкий і відчутний ефект, оскільки одразу формують додану вартість, збільшують врожай, кількість робочих місць і повертають деградовані землі в сільськогосподарський обіг», – написав міністр у Facebook у понеділок, 31 травня.

Він нагадав, що уряд постановою №539 від 24 травня 2021 року передав Мінагрополітики управління українськими меліоративними системами. Цю функцію виконуватиме Державне агентство меліорації та рибного господарства (колишнє Держагентство рибного господарства України), що входить до структури міністерства.

Як зазначає агенція «Інтерфакс-Україна», у квітні комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував ухвалити за основу законопроект №5202, який створить умови для утримання водокористувачами меліоративної інфраструктури та сприятиме залученню інвестицій у зрошення сільськогосподарських земель.

За даними Мінекономіки, законопроект №5202 передбачає вироблення правової бази для створення та діяльності організацій водокористувачів, передання їм функцій управління частиною об'єктів меліоративної інфраструктури нижчого рівня, створення механізмів будівництва меліоративної інфраструктури та інвестування в неї.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, в Україні постійного зрошення потребують 18,7 млн га орних земель, періодичного – 4,8 млн га, і ця кількість з урахуванням зміни клімату тільки збільшуватиметься. Станом на 1990 рік, гідротехнічна меліорація здійснювалася на 22,9 млн га землі, у 2016 році – на 477 тис. га, у 2017 році – 497 тис. га, у 2018 році – 511 тис. га, у 2019 році – 532 тис. га, у 2020 році – 551 тис. га.