Міський голова на Полтавщині розтратив 650 тис. грн бюджетних коштів

На Полтавщині одному із голів громади оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем. Як повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань у четвер, 2 листопада, посадовець завдав збитків бюджету: замовив розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію навчального закладу за завищеною вартістю.

«На підставі підписаного акту прийому-передачі виконаних послуг підрядник отримав на свої рахунки кошти з бюджету», – йдеться у повідомленні.

Втім правоохороці встановили, що вартість робіт завищена, а сума завданих збитків становить понад 650 тис. грн.

Міському голові оголосили про підозру. Йому інкримінують зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та скоєне організованою групою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364) Кримінального кодексу України. Посадовцю загрожує позбавлення строком до шести років. Також чоловіка можуть позбавити права обіймати певні посади терміном на три роки. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють особи всіх причетних до злочину.