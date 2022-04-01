Ворожий безпілотник «Орлан-10» збили на Полтавщині

На Полтавщині українські правоохоронці збили російський шпигунський безпілотник. Його помітив місцевий мешканець та одразу повідомив в СБУ та Національну поліцію.

Як повідомила СБУ 1 квітня, ворожий безпілотник збили. Йдеться про БпЛА «Орлан-10», який використовується для ведення розвідки та корегування вогню артилерії. Коштує цей безпілотник, що перебуває на озброєнні РФ, більше 80 тис. доларів.

«Орлан-10» оснащені відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, можуть відлітати на 120 км від пункту управління, а в автономному режимі - аж на 600 км. Час можливого перебування у повітрі зазначеного БпЛА - 18 годин.

«Тож цю «пташку» буде долучено, як черговий доказ до кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни. До речі, за даними ЗСУ, з початку війни українські захисники вже знищили 85 ворожих безпілотників», – повідомила спецслужба.

За час війни Росія втратила уже понад 17,7 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.