Аварія сталася у селі Верхній Вербіж Коломийського району

Аварія сталася у селі Верхній Вербіж Коломийського району. 49-річна водійка Toyota Highlander збила велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 6 січня, за кермом Toyota була мешканка Нижньовербізької громади. Вона виїхала на зустрічну смугу і збила велосипедиста, який рухався узбіччям.

«Травмованого 55-річного місцевого мешканця госпіталізували у реанімаційне відділення. Однак невдовзі чоловік помер у лікарні», – розповіли правоохоронці.

Водійка була тверезою. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, їй загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.