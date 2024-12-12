Аварія сталася 27 квітня 2023 року на трасі Стрий – Чернівці під Калушем

Калуський міськрайонний суд визнав уродженця села Спас Рожнятівського району Романа М. винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння потрійної смертельної аварії солдату ЗСУ призначили 6 років в’язниці та на 10 років позбавили права керувати транспортними засобами.

Вирок винесли 26 листопада. Йдеться про аварію, яка сталася 27 квітня 2023 року на трасі Стрий – Чернівці під Калушем. Роман М. напідпитку на мотоциклі Kawasaki на швидкості 120 км/год виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Seat Ibiza. Від удару автівку занесло і вона врізалася у Toyota Camry. Від численних травм 36-річна водійка Seat загинула, а пасажирка мотоцикла отримала важкі тілесні ушкодження.

Під час судового засідання Роман М. визнав свою вину і розповів, що у той день їхав із сестрою з села Ясеновець Калуського району в Івано-Франківськ, а перед тим вживав алкогольні напої. Моменту аварії не пам’ятає, бо прийшов до свідомості уже в лікарні.

Обвинувачений сказав, що компенсував потерпілому, в якого загинула дружина, 9 тис. доларів. Проте останній наполіг на відшкодуванні ще 450 тис. грн за завдану моральну шкоду. А власник Toyota, у свою чергу, подав позов на 703 тис. грн за знищений внаслідок ДТП автомобіль.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Мигович визнав Романа М. винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, і призначив йому 6 років ув’язнення та на 10 років позбавив права керувати транспортними засобами. Засуджений має компенсувати потерпілим понад мільйон гривень за завдану моральну та матеріальну шкоду. На вирок можуть подати апеляцію.