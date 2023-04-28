Винуватцю смертельної ДТП загрожує до восьми років ув'язнення

Внаслідок потрійної ДТП у Калуші загинула 36-річна водійка Seat Ibiza. Ще п'ятеро людей отримали різні травми і зараз перебувають у лікарні. За попередніми даним поліції, 35-річний мотоцикліст під час обгону вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся із Seat Ibiza, далі авто врізалося у зустрічну Toyota Camry. Водійка Seat Ibiza отримала важкі травми, врятувати її життя не вдалося. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП, винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як у п'ятницю, 28 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про масштабну аварію у Калуші правоохоронці отримали близько 19:40 у четвер, 27 квітня. За даними правоохоронців, 36-річний мотоцикліст, мешканець Дубівської громади, під час обгону на заокругленій ділянці дороги. виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із Seat Ibiza.

«Внаслідок зіткнення Seat Ibiza іномарка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулась з іншим автомобілем Toyota Camry, за кермом якої перебував 36-річний мешканець Новицької громади. До лікарні доставлено водія та пасажира мотоцикла, водійку та пасажира Seat Ibiza та водія і пасажира Toyota Camry. 36-річна водійка Seat Ibiza від отриманих травм померла в лікарні», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, на момент ДТП за кермом усі водії перебували тверезими. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). Винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.