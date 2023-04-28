Пішохід загинув на місці ДТП

На автодорозі «Львів – Пустомити – Меденичі» поблизу села Наварія Львівського району 27 квітня сталася ДТП. Приблизно о 00:40 35-річний водій автомобіля Ford Transit наїхав на 48-річного чоловіка. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. «Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події», – повідомили у прес-службі поліції.

Нагадаємо, що 25 квітня у Львові автомобіль Mercedes-Benz Е220 збив 27-річного львів'янина, який пересувався на самокаті. Чоловік отримав важку травму голови та потрапив у реанімацію.

Також 25 квітня водій вантажівки Volvo поблизу Львова збив велосипедиста. Постраждалий отримав важкі травми. Наразі він перебуває у реанімації.