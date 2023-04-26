Правохоронці ще не встановили особу збитого велосипедиста

У вівторок ввечері, 25 квітня, біля Львова водій вантажівки Volvo збив велосипедиста. Чоловіка з важкими травмами госпіталізували до реанімації. Поліція ще не встановила особу велосипедиста, йдеться у повідомленні правоохоронців.

Аварія сталася близько 18:10 на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Пасіки-Зубрицькі Львівського району. За даними слідчих, вантажівка Volvo, якою керував 33-річний житель Київської області, зіткнулася з велосипедистом.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав травми та був госпіталізований у реанімацію. Особу травмованого чоловіка поліція ще не встановила.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати автомобілями.