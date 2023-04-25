19-річна мешканка Золочівщини за кермом скутера збила 9-річну дівчинку
Дитину забрали до лікарні із травмами
У понеділок, 24 квітня, на Золочівщині юна водійка скутера збила 9-річну дівчинку. У прес-службі поліції повідомили, що дитину госпіталізували до лікарні.
Аварія сталася близько 16:00 в одному із сіл Золочівського району, де саме у поліції не розголошують. За даними правоохоронців, 19-річна місцева жителька, керуючи скутером Suzukі, збила свою 9-річну односельчанку. Внаслідок наїзду дитина отримала травми та була доставлена у лікарню.
Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху та розпочали слідство.
Додамо, що цього ж дня ще одна схожа ДТП сталася на вулиці Героїв УПА у Львові. Тут 19-річний львів’янин за кермом електровелосипеда збив 80-річну львів'янку. Потерпілу госпіталізували із травмами різного ступеня важкості.