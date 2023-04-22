П'яний мотоцикліст збив 4-річного хлопчика у селі на Львівщині
Дитину із травмами госпіталізували до лікарні
34-річний мешканець Самбірщини сів п'яним за кермо мотоцикла і збив 4-річну дитину. Хлопчика із різними травмами забрали до лікарні, а поліція відкрила на водія кримінальне провадження.
Аварія сталася ввечері п'ятниці, 21 квітня у селі Яблунів, що у Самбірському районі. За даними поліції, водій кросового мотоцикла Forte-250, 34-річний місцевий мешканець, наїхав на 4-річного хлопчика, жителя того ж села. Внаслідок ДТП дитина отримала травми та була госпіталізована.
Поліція встановила, що водій мотоцикла перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. 34-річному чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі та конфіскація водійського посвідчення на кілька років.