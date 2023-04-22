34-річний чоловік сів п'яним за кермо і наїхав на дитину

34-річний мешканець Самбірщини сів п'яним за кермо мотоцикла і збив 4-річну дитину. Хлопчика із різними травмами забрали до лікарні, а поліція відкрила на водія кримінальне провадження.

Аварія сталася ввечері п'ятниці, 21 квітня у селі Яблунів, що у Самбірському районі. За даними поліції, водій кросового мотоцикла Forte-250, 34-річний місцевий мешканець, наїхав на 4-річного хлопчика, жителя того ж села. Внаслідок ДТП дитина отримала травми та була госпіталізована.

Поліція встановила, що водій мотоцикла перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. 34-річному чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі та конфіскація водійського посвідчення на кілька років.