Поліцейський пошкодив припарковане авто і поїхав геть

Поліція Івано-Франківська призначила службове розслідування через оприлюднене відео, на якому чоловік у формі поліцейського за кермом зачепив припарковане авто та втік з місця ДТП. На водія складуть адмінпротоколи за вчинення аварії та залишення місця ДТП.

Як у п’ятницю, 14 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, йдеться про випадок у Франківську, де ВАЗ зачепив припарковану машину. Раніше відео ДТП у Facebook опублікував власник пошкодженого автомобіля. Наразі правоохоронці перевіряють причетність поліцейського до аварії.

«Усі обставини будуть встановлені під час проведення службового розслідування, призначеного керівництвом поліції Івано-Франківщини. За цим фактом керівництвом Головного управління Національної поліції у Івано-Франківській області призначено службове розслідування», – зазначили у поліції.

У прес-службі уточнили, що на водія будуть складені адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та 122-2 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.