Велосипедист потрапив у реанімацію після ДТП з мікроавтобусом у Стрию
У середу, 12 квітня, у місті Стрий на Львівщині 51-річний водій мікроавтобуса Fiat Scudo збив 48-річного велосипедиста. У результаті постраждалого з травмою голови госпіталізували в реанімацію.
За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 15:30 на вул. Січових Стрільців у Стрию. 51-річний водій автомобіля Fiat Scudo, житель одного з сіл району, здійснив наїзд на 48-річного велосипедиста, мешканця іншого села Стрийського району.
Унаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію. За даними від медиків, велосипедиста госпіталізували з важкою травмою голови.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії та вирішують питання її правової кваліфікації.