48-річний велосипедист потрапив під колеса мікроавтобуса

У середу, 12 квітня, у місті Стрий на Львівщині 51-річний водій мікроавтобуса Fiat Scudo збив 48-річного велосипедиста. У результаті постраждалого з травмою голови госпіталізували в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 15:30 на вул. Січових Стрільців у Стрию. 51-річний водій автомобіля Fiat Scudo, житель одного з сіл району, здійснив наїзд на 48-річного велосипедиста, мешканця іншого села Стрийського району.

Унаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію. За даними від медиків, велосипедиста госпіталізували з важкою травмою голови.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії та вирішують питання її правової кваліфікації.