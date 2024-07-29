Аварія сталася 28 липня у селі Яворів Косівської громади

Смертельна аварія сталася 28 липня на території Косівської громади. 55-річний водій ЗІЛу не впорався з керуванням і з’їхав з моста у річку. Від отриманих травм прикарпатець загинув на місці.

Як повідомили в поліції Івано-Франківської області 29 липня, ДТП з загиблим сталася напередодні близько 10:30 у селі Яворів.

«Водій вантажівки «ЗІЛ 131», не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Опісля, з’їхав з моста у річку. Як результат, 55-річний керманич, місцевий мешканець, отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці», – інформують правоохоронці.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.