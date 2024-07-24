Смертельна ДТП сталася між Драгомирчанами та Чукалівкою у Тисменицькому районі

Смертельна ДТП сталася між Драгомирчанами та Чукалівкою у Тисменицькому районі. Внаслідок зіткнення з Volvo 23-річний мотоцикліст загинув на місці. Винуватцеві аварії загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 24 липня, за кермом Volvo був 39-річний мешканець Івано-Франківська.

«На перехресті доріг, повертаючи ліворуч з головної дороги на другорядну, водій не надав перевагу у русі мотоциклісту. Останній рухався головною дорогою в зустрічному напрямку. В результаті аварії керманич мотоцикла 2001 року народження, мешканець Коломийського району, загинув на місці події», – інформують правоохоронці.

Водій Volvo був тверезий. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.