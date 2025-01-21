Аварія сталася у селі Тюдів Кутської громади

У понеділок, 20 січня, сталася аварія у селі Тюдів Кутської громади. Водій мікроавтобуса збив велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці,

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 21 січня, за кермом Mercedes був 54-річний мешканець Чернівецької області.

«У результаті ДТП велосипедист, 1957 року народження, житель Косівського району помер на місці події», – зазначили правоохоронці.

У поліція відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.