Аварія сталася вранці 16 січня на вулиці Василя Стефаника

У четвер, 16 січня, на вулиці Василя Стефаника в Івано-Франківську водійка Nissan Qashqai збила місцевого мешканця. Від отриманих травм 68-річний мешканець міста помер на місці. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, аварія сталася близько 7:30. За кермом Nissan була 54-річна мешканка Галицької громади.

«У результаті автопригоди, чоловік, 1956 року народження, житель Івано-Франківська, отримав травми та помер по місці події. Водійку перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Результат – твереза», – зазначили правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.