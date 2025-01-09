Аварія сталася 1 травня на трасі Стрий – Чернівці – Мамалига у Калуші

Калуський міськрайонний суд визнав винним водія ТОВ «Транс ТК» Сергія Масякіна у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. За скоєння аварії, в якій загинула 38-річна мешканка Калуша, уродженцю Кіровоградської області призначили рік обмеження волі та позбавили права 3 роки керувати автомобілями.

Вирок винесли 23 грудня. Йдеться про аварію, яка сталася 1 травня 2024 року на трасі Стрий – Чернівці – Мамалига у Калуші. Сергій Масякін на фурі Renault Magnum на швидкості 77 км/год не встиг загальмувати і збив жінку на пішохідному переході. Від численних травм 38-річна мешканка Калуша померла у районній лікарні.

Під час судового засідання водій вантажівки визнав свою вину, сказав, що відшкодував витрати на поховання загиблої і наразі за можливості перераховує гроші її чоловіку.

Водночас чоловік загиблої зазначив у суді, що після смерті дружини самостійно виховує чотирьох дітей і попросив покарати обвинуваченого суворо. Також потерпілий заявив позов на відшкодування йому завданої моральної шкоди у розмірі 3 млн грн та 12 тис. грн витрат на правову допомогу.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Онушканич визнав Сергія Масякіна винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, і призначив йому рік обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. Засуджений має компенсувати 354 тис. грн за завдану шкоди потерпілому та 16,6 тис. грн за проведення судових експертиз.