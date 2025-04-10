Сергій Масякін збив жінку на пішохідному переході у Калуші

Івано-Франківський апеляційний суд ухвалив новий вирок водієві ТОВ «Транс ТК» Сергію Масякіну, який на смерть збив на пішохідному переході 38-річну прикарпатку. Обвинуваченому призначили 3 роки позбавлення волі.

Йдеться про аварію, яка сталася 1 травня 2024 року на трасі Стрий – Чернівці – Мамалига у Калуші. Сергій Масякін на фурі Renault Magnum на швидкості 77 км/год не встиг загальмувати і збив жінку на пішохідному переході. Від численних травм місцева мешканка померла у районній лікарні.

Незважаючи на прохання чоловіка загиблої суворо покарати водія, 23 грудня Калуський міськрайонний суд призначив Сергію Масякіну рік обмеження волі та позбавив права 3 роки керувати автомобілями.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 10 квітня, апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і оголосив новий вирок. Винуватцеві ДТП призначили 3 роки ув’язнення та на 2 роки позбавили права керувати транспортними засобами.