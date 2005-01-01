На Прикарпатті чоловік загинув під час порятунку на Дністрі трьох дітей

СуспільствоВолодимир Пиріг, 14 червня11280

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У селі Михальче Городенківського району Івано-Франківської області чоловік потонув у Дністрі, рятуючи трьох дітей, повідомило в четвер, 14 червня, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

«13 червня о 17:15 Надійшло повідомлення про те, що в р. Дністер поблизу с. Михальче Городенківського району, втопився громадянин 1987 р.н., житель Івано-Франківська», – йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, троє дітей стали тонути у Дністрі, подружжя кинулося на порятунок. Чоловік, виштовхуючи дітей з глибини, передав їх дружині, проте сам, пірнувши під воду, більше не випливав. Жінка самостійно витягнула дітей на берег, їхній стан задовільний.

Водолази поки що не знайшли тіла чоловіка. Пошуки мали поновити вранці у четвер, додали рятувальники.

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