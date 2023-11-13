Бойовика судили за чотирма статтями КК України

На Прикарпатті бойовика «ДНР» засудили до 15 років ув’язнення. Чоловік з 2019 року воював в так званій гвардії терористичного об’єднання, а восени 2022 року потрапив в полон до українських військових. Бойовика перевели в Івано-Франківську область, де його судили.

Працівники прокуратури Прикарпаття в суді довели, що уродженець Російської Федерації тривалий час проживав на Донеччині. У 2014 році вступив на службу до військового терористичного угруповування «ДНР» та воював проти українських військових.

Він пройшов військову підготовку та до 2019 року був «стрільцем» республіканської гвардії «ДНР», виконував бойові завдання у с. Кондратівка Донецької області. З лютого до листопада 2019 року – у складі «3-го мотострілкового батальйону 7-ї бригади мінометної батареї народної міліції «ДНР» бойовик чергував на позиціях біля Вуглегірської ТЕЦ.

«На початку повномасштабного вторгнення він відбував покарання у колонії за вбивство та скористався помилуванням окупаційної адміністрації. У липні 2022 він звернувся до так званого голови «ДНР» щодо помилування та вступу до терористичної організації. Його зарахували до особового складу мотострілкової бригади народної міліції «ДНР»» на посаду стрілка», – повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області.

Під час бойових зіткнень 11 листопада 2022 року підрозділи ЗСУ взяли бойовика у полон поблизу Красногорлівки на Донеччині. Пізніше його етапували на Прикарпатті, де судили згідно з українським законодавством.

За обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури жителя Донеччини суд визнав винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме – у державній зраді, колабораційній діяльності, участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації. Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.