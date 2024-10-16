Уродженець Мар’їнки отримав 2 роки умовного терміну

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця Мар’їнки Андрія Рейзе у змові з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. За організацію створення «тимчасового технічного уряду» донеччанину призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 вересня, Андрій Рейзе разом зі спільником, справу якого розглядають в іншому провадженні, намагався усунути від виконання обов’язків президента, ВРУ та Кабмін. Для цього він залучив підконтрольну йому ГО «Коло старійшин України», яка б мала створити видимість підтримки громадськістю ідеї зміни існуючого конституційного ладу.

Спілка мала організувати в Києві «Конгрес громадянського суспільства України» за участі щонайменше 5 тис. людей. Учасники заходу мали проголосувати за створення «тимчасового технічного уряду», обрати його членів з подальшим висуненням ультиматуму президенту та Верховній Раді щодо складання ними своїх повноважень, а у разі відмови розпочати насильницьке захоплення влади.

Для участі у «віче» мали запросити представників громадських організацій, підрозділів ЗСУ та колишніх військових для реалізації задуму силового захоплення влади після відхилення чинними органами влади висунутого ультиматуму скласти повноваження. Захід мав пройти 30 червня 2024 року у Жовтневому палаці Києва.

Під час судового засідання Андрій Рейзе уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Наталія Деркач визнала уродженця Макіївки винним у змові з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.