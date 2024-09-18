Засуджений здався у полон ЗСУ 25 вересня 2023 року у селі Кліщіївка Бахмутського району

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця Луганська Сергія Кондрашова у державній зраді. За участь в незаконних збройних формуваннях «ЛНР» українцю присудили 15 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 вересня, на наступний день після початку повномасштабного вторгнення РФ Сергій Кондрашов добровільно перейшов на бік ворога, вступивши до складу 4-ї окремої мотострілецької бригади «ЛНР» на посаду гранатометника, а згодом старшого стрільця.

Протягом 2022-2023 років обвинувачений після військових навчань займався обладнанням вогневих позицій в Алчевську, Кремінній, Новолуганському, Кліщіївці, чергував на них та брав участь в бойових діях проти ЗСУ. Здався у полон українським військовим 25 вересня 2023 року у селі Кліщіївка Бахмутського району.

В суді Сергій Кондрашов визнав свою вину і підтвердив, що проходив службу у складі військових формувань «ЛНР», зокрема споруджував фортифікаційні споруди у Комишуватій, Кліщіївці і Роботиному. Обвинувачений попросив суворо його не карати.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Лазарів визнав уродженця Луганська винним у державній зраді і призначив йому 15 років ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.