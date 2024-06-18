Обвинувачений воював проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині

Івано-Франківський міський суд визнав винним у державній зраді уродженця Макіївки Ярослава Бєлєніхіна, який у 2022-2023 роках воював у складі російської армії. За скоєне йому присудили 15 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 червня, у лютому 2022 року Ярослав Бєлєніхін добровільно перейшов на бік ворога, вступивши до протитанкового взводу І армійського корпусу РФ.

Протягом 2022 року обвинувачений брав участь в бойових діях проти ЗСУ в населених пунктах Давидів Брід, Садок та Білогірка Херсонської області та облаштовував інженерно-фортифікаційні споруди в районі Нової Каховки. У 2023 році Ярослав Бєлєніхін зводив фортифікації та воював проти України у Микільському, Урожайному та Керменчику Донецької області, доки його не взяли у полон військовослужбовці ЗСУ.

Під час судового засідання Ярослав Бєлєніхін визнав свою вину і зазначив, що переосмислив своє ставлення до збройної агресії Російської Федерації проти України та вважає її неправомірною. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Тринчук визнав його винним у державній зраді і призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.