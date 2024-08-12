Продаж алкоголю на Прикарпатті дозволений цілодобово, крім комендантської години

На території Івано-Франківської області продовжили дозволений час для продажу алкоголю. Тепер міцні напої можна купити до опівночі, коли починається комендантська година. Про це 12 серпня повідомив сайт «Курс».

«Про зміни повідомила Калуська міська рада, посилаючись на наказ голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук від 09.08.2024 №272 “Про втрату чинності наказу Івано-Франківської військової адміністрації від 04.04.2022 №12 (зі змінами)”», – зазначено у повідомленні.

Водночас на сайті ОВА відповідного документу ще не опубліковано.

Досі на Прикарпатті діяло обмеження на продаж алкоголю після 21:00. Тепер його можна купити до комендантської години, яка на території Івано-Франківської області триває з опівночі до 5 ранку.