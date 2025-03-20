Колишньому директору лісгоспу загрожує до 6 років ув'язнення

Правоохоронці повідомили про підозру за зловживання службовим становищем ексдиректору спеціалізованого агролісгоспу на Прикарпатті, який укладав збиткові договори продажу лісоматеріалів. Колишньому посадовцеві загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 20 березня, упродовж 2022-2023 років директор лісгоспу систематично використовував свої повноваження, щоб отримувати хабарі від підприємців, укладаючи прямі договори продажу лісоматеріалів за цінами, значно нижчими від ринкових.

«Він реалізовував лісопродукцію за вигідною для підприємців вартістю без проведення відповідних електронних торгів, що суперечить вимогам законодавства. Зокрема за удвічі нижчою, ніж ринкова, ціною було продано лісоматеріали породи “дуб”. За результатами експертиз встановлено, що інтересам громади завдано матеріальну шкоду на понад 4 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) йому загрожує від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 8,5 до 17 тис. грн.