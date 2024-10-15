Пішохід перебував на проїзній частині дороги

На Івано-Франківщині легковий автомобіль збив пішохода, який перебував на проїзній частині дороги. Від отриманих травм 71-річний чоловік помер на місці, повідомили у поліції Івано-Франківщини.

Смертельна автопригода трапилась 14 жовтня о 19:25 у Тлумацькій територіальній громаді.

«На автодорозі Н-18 сполученням Івано-Франківськ-Тернопіль, між населеними пунктами Нижнів та Антонівка, 65-річний водій Peugeot-207, мешканець Тернопільської області, рухався у сторону Тернополя. Керманич проявив неуважність і допустив наїзд на пішохода, який перебував на смузі руху автомобіля», – зазначено у повідомленні.

Внаслідок ДТП авто з'їхало на обочину (фото поліції)

Пішохід від отриманих травм помер на місці події. Це місцевий мешканець 1953 року народження.

Водія легковика перевірили на стан сп’яніння. Він був тверезий за кермом. Слідчі проводять розслідування, призначені експертизи для встановлення обставин ДТП. За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого).