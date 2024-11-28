Засуджений перейшов на бік ворога наприкінці лютого 2015 року

Суд визнав винним у державній зраді та колабораційній діяльності 39-річного українця, який воював проти ЗСУ у складі військових формувань «ДНР». Полоненому бойовику присудили 15 років тюрми з з конфіскацією усього майна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 28 листопада, засуджений перейшов на бік ворога наприкінці лютого 2015 року, вступивши до батальйону «Восток», перейменованого згодом у 114-у окрему гвардійську мотострілкову бригаду «ДНР». Рядовий спочатку отримав посаду стрільця, а згодом став розвідником 100 окремої бригади невизнаної республіки.

«Активно брав участь у боях проти українських військових, зокрема на території населених пунктів Мар’їнка та Олександріївка Донецької області. У 2023 році на території Ясинуватського району Донецької області був взятий у полон військовослужбовцями Збройних Сил України», – розповіли у прокуратурі.

Суд визнав бойовика винним у державній зраді та колабораційній діяльності і призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком 15 років.