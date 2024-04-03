У компанії підраховують збитки від несанкціонованого відбору газу

Працівники служби безпеки «Укрнафти» виявили несанкціоновану врізку у газопровід на території села Пасічна Надвірнянського району. Правоохоронці встановлюють осіб, які відбирали газ.

Як повідомили у прес-службі ПАТ «Укранафта» 3 квітня, врізку виявили під час обстеження газопроводу високого тиску у Пасічній.

«На відрізку від ГРБ -3 до свердловини Битків-801 невідомі особи здійснили врізку та здійснювали відбір газу. У металічну трубу високого тиску був вмонтований кульковий кран, до якого приєднали поліетиленовий шланг чорного кольору, який веде в сторону житлових будинків», – розповіли в «Укрнафті».

У компанії підраховують збитки від несанкціонованого відбору газу. Причетних до цього осіб встановлюють правоохоронці.