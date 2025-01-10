Любомир Дронів працює лікарем Надвірнянського центру первинної медичної допомоги з 2018 року

Надвірнянський районний суд визнав сімейного лікаря місцевої амбулаторії Любомира Дроніва винним у несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах. За внесення до електронної системи охорони здоров’я більше десяти декларацій без згоди пацієнтів, лікареві призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 8 січня, лікар Надвірнянської амбулаторії №1 Любомир Дронів упродовж 2022-2024 років, маючи доступ до бази даних Національної служби здоров’я України, вніс недостовірні відомості про укладення 12 декларацій без згоди на це пацієнтів.

10 грудня 2024 року лікар уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Роман Солодовніков визнав Любомира Дронів винним у несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, і призначив йому 51 тис. грн штрафу без позбавлення права обіймати посади в органах та установах охорони здоров’я.

За інформацією медичної системи Helsi, Любомир Дронів протягом 1995-2018 років працював у Надвірнянській ЦРЛ, а з 2018 року є сімейним лікарем місцевого центру первинної медичної допомоги.