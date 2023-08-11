Поліція встановила, що керманич мотоцикла був тверезим

На Прикарпатті неповнолітній мотоцикліст на смерть збив 82-річного чоловіка. Аварія трапилася на території Бурштинської громади. Загиблий рухався на зустріч мотоциклу, а підліток просто наїхав на людину.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 серпня о 15:45 між населеними пунктами Задністрянське та Бовшів Бурштинської громади. Відомо, що 16-річний мотоцикліст, мешканець Бовшева, не маючи посвідчення на права керування транспортним засобом, вчинив наїзд на пішохода.

«Чоловік рухався правим краєм проїзної частини дороги на зустріч мотоцикла. В результаті аварії 82-річний місцевий мешканець від отриманих травм загинув помер на місці. Керманич тверезий», – повідомили в поліції Івано-Франківської області в п'ятницю, 11 серпня.

Тіло загиблого правоохоронці доправили на експертизу для встановлення точної причини смерті. Вказану подію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Слідчі з місця аварії вилучили мотоцикл, яким керував неповнолітній хлопець. У справі буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення обставин справ.