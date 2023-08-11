Юнак на швидкості в'їхав у паркан, розбив свій автомобіль та ще два припарковані у дворі авто

На Волині 21-річний водій під час обгону врізався у паркан і, окрім свого легковика, пошкодив ще два авто. Внаслідок ДТП юнак отримав травми, його доправили у реанімацію.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у четвер, 10 серпня, в селі Нуйно Сошичненської громади. «21-річний житель району, керуючи автомобілем Honda Jazz, під час здійснення маневру обгону, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою, після чого врізався у паркан», – зазначають правоохоронці.

Внаслідок аварії паркан частково зруйновано, а легковик зазнав суттєвих ушкоджень. Також зазнали пошкоджень ще два автомобілі, які були припарковані на подвір'ї поблизу паркану.

Винуватець ДТП отримав важкі травми, його госпіталізували у відділення реанімації Камінь-Каширської центральної райлікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, попередньо справу кваліфікують за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.