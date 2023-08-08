Ford Mondeo, за кермом якого був 34-річний водій

На Рівненщині неподалік міста Корець сталась смертельна аварія, у якій загинув 60-річний велосипедист. Чоловіка збив 34-річний водій Ford Mondeo.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 21:30 у понеділок, 7 серпня, на трасі «Київ-Чоп» біля села Новини Корецької громади (орієнтовно за 15 км від міста Корець).

«34-річний киянин, водій автомобіля Ford Mondeo, на проїзній частині допустив наїзд на велосипедиста, 60-річного жителя села Користь. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Медична допомога знадобилась 32-річній пасажирці легковика, втім, від госпіталізації вона відмовилась. Водій за результатами огляду був тверезий, однак для більш точних висновків у нього також відібрали зразки крові.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.