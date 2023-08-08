На Тернопільщині водій легкового автомобіля переїхав чоловіка, який вночі знаходився посеред дороги. Медики намагалися врятувати життя потерпілому, але від отриманих травм він помер у лікарні. Правоохоронці зараз шукають очевидців, які могли бачити як трапилася аварія.

Смертельна ДТП сталася близько 22:00 6 серпня ц селі Дунаїв Кременецької громади Кременецького району. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Renault Master скоїв наїзд на пішохода, який знаходився на проїзній частині. Водій автомобіля викликав швидку медичну допомогу до потерпілого. Медики доправили кременчанина в реанімаційне відділення кременецької центральної лікарні. Однак від отриманих травм чоловік помер в лікувальному закладі.

Правоохоронці внесли факт аварії в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Поліцейські зараз шукають свідків ДТП.

«Наразі триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження. Поліцейські звертаються до усіх водіїв, хто став свідком цієї автопригоди, проїжджав в цей час даним відрізком дороги, має в салоні відеореєстратор, повідомити інформацію, що може бути важливою для слідства», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 7 серпня.

Якщо хтось з водіїв має інформацію про аварію, то повідомити її можна звернувшись на лінію «102».

Потерпілий від отриманих травм помер у медичному закладі.