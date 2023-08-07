В управлінні транспорту розпочали службову перевірку

У Тернополі з маршрутного таксі під час руху випала жінка. До потерпілої пасажири викликали швидку допомогу. Медики завезли тернополянку в травмпункт, де діагностували їй травми різного ступеню. Правоохоронці проводять перевірку щодо аварії.

Про дорожньо-транспортна пригоду, яка трапилася 4 серпня, поліцейські Тернополя повідомили сьогодні, 7 серпня. На зупинці громадського транспорту, що на вулиці Злуки випала 31-річна жінка. Пасажири та очевидні ДТП на місце викликали швидку допомогу та правоохоронців.

«При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що з автобуса марки "БОГДАН", який розпочав рух, із відчинених дверей випала мешканка Тернополя, 1992 року народження. Внаслідок падіння жінка отримала тілесні ушкодження», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 7 серпня.

Медики бригади швидкої допомоги доправили жінку в травмпункт. Лікар-травматолог діагностував в тернополянки травму ноги. Після надання меддопомоги потерпілу відпустили.

Правоохоронці з’ясовують причини аварії. Подія внесена до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). В управлінні транспорту та зв'язку Тернопільської міської ради стосовно дій водія маршрутного таксі проведуть службове розслідування.