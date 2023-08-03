На трасі неподалік Хмельницького зіткнулись Opel Vivaro та Renault Traffic

Суд на Хмельниччині призначив шість років ув'язнення 66-річному водієві, який спричинив смертельну ДТП. У аварії загинув 67-річний чоловік та його десятирічна онука.

Нагадаємо, аварія сталась у травні 2020 року біля села Шаровечка, що неподалік Хмельницького. За версією слідства, водій автомобіля Opel Vivaro виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Renault Trafic, в якому їхало подружжя хмельничан та двоє їхніх онучок.

У результаті ДТП 67-річний водій автомобіля Renault Trafic загинув. Його 65-річна дружина та двоє онучок, яким на той момент було по п'ять та десять років, отримали травми. Старшу дівчинку госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні, але, незважаючи на надану лікарями допомогу, вона померла. Її молодша сестра отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у четвер, 3 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

«За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 66-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Його засуджено до 6 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що водій свою провтну так і не визнав. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Також чоловік ще може подати апеляцію та оскаржити вирок.