Внаслідок зіткнення з вантажівкою легковик зазнав критичних ушкоджень

На Хмельниччині сталась смертельна аварія, у якій загинув 24-річний водій. Легковик, за кермом якого їхав чоловік, зіткнувся з вантажівкою.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 21:00 у понеділок, 31 липня, в селі Теперівка (орієнтовно за 5 км від міста Деражня).

«Відбулося зіткнення між автомобілем Chevrolet під керуванням 24-річного жителя міста Деражня та вантажівкою DAF, за кермом якої перебував 43-річний житель міста Рівне», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення обидва автомобілі з'їхали з дороги, а легковик зазнав критичних ушкоджень. Його 24-річний водій від важких травм загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Хто саме з водіїв спричинив зіткнення, та чи був хтось із них у стані сп'яніння, з'ясовують слідчі.