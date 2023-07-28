Водій вантажівки на смерть збив 53-річного чоловіка в селі Антонівці

Суд на Хмельниччині призначив чотири роки ув'язнення водієві фури, який на смерть збив 53-річного пішохода. Слідство встановило, що пішохід перебував у стані сильного сп'яніння і переходив дорогу поза межами переходу в темну пору без світловідбиваючих елементів. Однак, на думку суду, водій також порушив ПДР, бо невчасно зреагував на зміну дорожньої обстановки.

Зазначимо, що аварію чоловік скоїв ввечері 15 грудня минулого року в селі Антонівці (орієнтовно за 12 км від Хмельницького). 36-річний мешканець Житомирщини, що їхав за кермом вантажівки MAN, на смерть збив 53-річного чоловіка, що переходив дорогу по проїзній частині. Пішохід загинув на місці.

У вироку Ярмолинецького суду йдеться, що водій їхав зі швидкістю 55 км/год. Його звинувачували у тому, що він не встиг вчасно зреагувати на появу на дорозі пішохода.

Водночас експертиза встановила, що пішохід перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. В той вечір він був одягнений у темний одяг і не мав на собі світловідбиваючих елементів.

На судовому засіданні водій свою провину визнав. «Вперше він побачив потерпілого, який хотів іти в ліву сторону, на осьовій розділяючій лінії. Назустріч їхала машина. В потерпілого були хаотичні рухи, тому було зрозуміло, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Обвинувачений вказав, що спочатку бачив силует, потім побачив, що це людина і відразу почав гальмувати. Потерпілий розвернувся вліво, потім в його сторону, він екстрено загальмував. Потерпілий швидко йшов, ступив на смугу, по якій рухався [обвинувачений] і зіткнення уникнути не вдалося. Воно сталося близько 50-70 м за пішохідним переходом», – описав події того вечора обвинувачений.

Цивільна дружина загиблого у суді заявила, що водій не вибачився перед нею, і що він не заплатив за поховання чоловіка. Чоловік вибачився перед нею лише на останньому судовому засіданні, але його пробачень вона не прийняла. Тож суд розцінив критично його заяви про розкаяння у вчиненому.

Суддя Оксана Шевчик визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) і призначила йому чотири роки ув'язнення. Також йому на три роки заборонили керувати транспортом.

Зауважимо, що вирок не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.