На Хмельниччині водій отримав 4 роки тюрми за збитого на смерть п'яного пішохода
Чоловік надто пізно помітив пішохода, який перебігав проїзну частину поза межами переходу
Суд на Хмельниччині призначив чотири роки ув'язнення водієві фури, який на смерть збив 53-річного пішохода. Слідство встановило, що пішохід перебував у стані сильного сп'яніння і переходив дорогу поза межами переходу в темну пору без світловідбиваючих елементів. Однак, на думку суду, водій також порушив ПДР, бо невчасно зреагував на зміну дорожньої обстановки.
Зазначимо, що аварію чоловік скоїв ввечері 15 грудня минулого року в селі Антонівці (орієнтовно за 12 км від Хмельницького). 36-річний мешканець Житомирщини, що їхав за кермом вантажівки MAN, на смерть збив 53-річного чоловіка, що переходив дорогу по проїзній частині. Пішохід загинув на місці.
У вироку Ярмолинецького суду йдеться, що водій їхав зі швидкістю 55 км/год. Його звинувачували у тому, що він не встиг вчасно зреагувати на появу на дорозі пішохода.
Водночас експертиза встановила, що пішохід перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. В той вечір він був одягнений у темний одяг і не мав на собі світловідбиваючих елементів.
На судовому засіданні водій свою провину визнав. «Вперше він побачив потерпілого, який хотів іти в ліву сторону, на осьовій розділяючій лінії. Назустріч їхала машина. В потерпілого були хаотичні рухи, тому було зрозуміло, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Обвинувачений вказав, що спочатку бачив силует, потім побачив, що це людина і відразу почав гальмувати. Потерпілий розвернувся вліво, потім в його сторону, він екстрено загальмував. Потерпілий швидко йшов, ступив на смугу, по якій рухався [обвинувачений] і зіткнення уникнути не вдалося. Воно сталося близько 50-70 м за пішохідним переходом», – описав події того вечора обвинувачений.
Цивільна дружина загиблого у суді заявила, що водій не вибачився перед нею, і що він не заплатив за поховання чоловіка. Чоловік вибачився перед нею лише на останньому судовому засіданні, але його пробачень вона не прийняла. Тож суд розцінив критично його заяви про розкаяння у вчиненому.
Суддя Оксана Шевчик визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) і призначила йому чотири роки ув'язнення. Також йому на три роки заборонили керувати транспортом.
Зауважимо, що вирок не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.