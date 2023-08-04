Відбулося зіткнення спецтехніки та мікроавтобуса

На трасі Тернопіль-Львів біля Золочева у ДТП між мікроавтобусом та навантажувачем травмувалися двоє пенсіонерів. Транспортні засоби зіткнулися між селами Зарваниця та Кийків 3 серпня близько 11:30.

«Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 28-річний житель Тернопільської області, та телескопічного навантажувача JSB 53170 під керуванням 32-річного мешканця тієї ж області», – повідомили у поліції Львівщини.

Внаслідок ДТП отримали травми двоє пасажирів мікроавтобуса – 68-річна жінка та 76-річний чоловік, жителі Тернопільської області. Їх доставили до лікарні.

Двох пасажирів буса шпиталізували (фото поліції)

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).