Біля Золочева у ДТП з навантажувачем постраждали двоє пасажирів буса
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На трасі Тернопіль-Львів біля Золочева у ДТП між мікроавтобусом та навантажувачем травмувалися двоє пенсіонерів. Транспортні засоби зіткнулися між селами Зарваниця та Кийків 3 серпня близько 11:30.
«Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 28-річний житель Тернопільської області, та телескопічного навантажувача JSB 53170 під керуванням 32-річного мешканця тієї ж області», – повідомили у поліції Львівщини.
Внаслідок ДТП отримали травми двоє пасажирів мікроавтобуса – 68-річна жінка та 76-річний чоловік, жителі Тернопільської області. Їх доставили до лікарні.
Двох пасажирів буса шпиталізували (фото поліції)
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).