Одна з ДТП сталася у селі Добросин, 17-річний водій мотоцикла збив 19-річного пішохода

У понеділок, 7 серпня, у ДТП на Львівщині постраждали троє пішоходів. Усі постраждалі з травмами госпіталізовані до лікарень.

За даними поліції Львівщини, близько 16:30 на вул. Трускавецькій у Дрогобичі 62-річний водій автомобіля Mitsubishi ASX, житель Трускавця, здійснив наїзд на 24-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 16:30 на перехресті вул. Богуна й Чупринки у Львові. 34-річний водій автомобіля Volvo S80, житель Самбора, здійснив наїзд на 59-річного місцевого мешканця. Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наїзд мотоцикліста на пішохода в селі Добросин (фото поліції)

А близько 22:30 у селі Добросин Львівського району 17-річний водій мотоцикла Spark, місцевий мешканець, здійснив наїзд на 19-річного місцевого жителя. Унаслідок ДТП пішохід та водій мотоцикла отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактами ДТП поліцейські відкрили кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцям загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.