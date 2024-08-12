Аварія сталася у селі Боднарів Калуської громади

Смертельна аварія сталася у селі Боднарів Калуської громади. Водій ВАЗ, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з BMW X5. Внаслідок ДТП 61-річний прикарпатець загинув на місці, водія BMW госпіталізували.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 12 серпня, аварія сталася після того, як водій ВАЗ повернув на АЗС.

«61-річний водій легковика ВАЗ 21061 рухався у напрямку Стрия. Під час здійснення маневру повороту у напрямку АЗС, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем BMW X5», – інформують правоохоронці.

Від отриманих травм водій ВАЗ загинув на місці, водія BMW госпіталізували.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.