Смертельна аварія сталася вранці 29 липня у Снятині

Смертельна аварія сталася вранці 29 липня у Снятині. 56-річний водій Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з бетонною електроопорою. Від отриманих травм 41-річний пасажир мікроавтобусу помер у лікарні.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, водій Mercedes-Benz Sprinter їхав у бік Чернівців. О 5:40 ранку він з’їхав з дороги у кювет.

«Водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги у кювет та допустив зіткнення із бетонною електроопорою. Внаслідок ДТП 41-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні», – інформують у правоохоронці.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.