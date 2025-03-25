Аварія сталася на трасі Стрий – Чернівці – Мамалига у Коломийському районі

Ввечері 24 березня сталася аварія на трасі Стрий – Чернівці – Мамалига у Коломийському районі. Водій Renault Kangoo в’їхав у бетонну огорожу і від отриманих травм загинув на місці.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 25 березня, 65-річний прикарпатець на перехресті з круговим рухом у Снятині проявив неуважність та з’їхав з проїзної частини на узбіччя.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого

«Водій зіткнувся з бетонною огорожею і загинув на місці події», – зазначили правоохоронці.

Слідчі поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.