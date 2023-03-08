27-річний Дмитро Коцюбайло загинув у боях під Бахмутом

У селі Бовшів поблизу Бурштина відбудеться прощання із загиблим Героєм України, комбатом «Вовків Да Вінчі» Дмитром Коцюбайлом. Військовий загинув у вівторок, 7 березня, у боях під Бахмутом. Місце прощання – будинок культури та місцева церква. Похорон військового відбудеться у Києві.

Про прощання із легендарним командиром «Вовків Да Вінчі» Дмитром Коцюбайлом повідомив його брат Вадим. Прощання з військовим проведуть у його рідному селі Бовшів Бурштинської громади у четвер, 9 березня.

«Прощання з нашим легендарним Дмитром Коцюбайлом, другом Да Вінчі, сином, коханим, рідним, братом, побратимом завтра на рідній землі – с. Бовшів 09 березня о 12:00 в будинку культури, після – в церкві. Поховання відбудеться 10 березня в столиці України», – повідомив Вадим Коцюбайло.

Зазначимо, про смерть Дмитра Коцюбайла, командира батальйону «Вовки Да Вінчі» стало відомо у вівторок, 7 березня. Герой України отримав смертельне поранення у боях під Бахмутом.

27-річний Дмитро Коцюбайло народився у селі Задністрянськ Галицького району Івано-Франківської області. Від самого початку подій на Майдані брав активну учать у Революції Гідності. Після її завершення у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках.

В 2014 році командував взводом добровольців, в 2015 став командиром роти. В 2014 році отримав важке поранення танковим снарядом в населеному пункті Піски, Донецької області. Після одужання, через 3 місяці реабілітації повернувся на фронт. 17 березня 2016 року був призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

1 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Дмитрові Коцюбайлу звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка». Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво. Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Від початку повномасштабної війни очолював окремий механізований батальйон «Вовки Да Вінчі» в складі 67-мої окремої механізованої бригади.