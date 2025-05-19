Винуватця аварії затримали, у нього виявили 1,33 проміле алкоголю

У Надвірній 28-річний мешканець району напідпитку збив 63-річну жінку, яка стояла на узбіччі, і втік з місця аварії. Прикарпатку госпіталізували з важкими травмами, водієві загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 19 травня, аварія сталася напередодні на вулиці Січових Стрільців у Надвірній.

«Водій скоїв наїзд на 63-річну пішохідку, яка стояла на узбіччі, та втік з місця події. У результаті ДТП жінка отримала травми, її госпіталізували до місцевої лікарні. Вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські за годину встановили, що наїзд на потерпілу скоїв водій Volkswagen Passat, мешканець району, 1997 року народження», – розповіли правоохоронці.

Винуватця аварії затримали, у нього виявили 1,33 проміле алкоголю. За керування автомобілем у стані сп'яніння, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України), прикарпатцеві загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.