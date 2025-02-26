ДТП сталася в селі Ворона Отинійської громади

У середу, 26 лютого, в селі Ворона Отинійської громади зіткнулися Chevrolet та вантажний тепловоз. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще троє отримали травми.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, інформація про ДТП у Коломийському районі надійшла на лінію 101 о 15:31.

Тіло загиблої людини діставали рятувальники

«До місця виклику одразу направили рятувальників, які деблокували загиблу особу з понівеченого автомобіля. Також транспортували постраждалих до автомобіля екстреної медичної допомоги та від’єднали клеми акумуляторних батарей, щоб запобігти загоранню», – зазначили в ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області повідомили ZAXID.NET, що внаслідок зіткнення з тепловозом одна людина загинула, ще троє пасажирів Chevrolet отримали травми. Правоохоронці працюють на місці події.