Аварія сталася у селі Пнів Надвірнянського району

Ввечері 11 лютого, у селі Пнів Надвірнянського району сталася аварія. 51-річний водій Volkswagen Transporter збив пішохода, від отриманих травм той помер у лікарні.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 12 лютого, за кермом Volkswagen був мешканець Пасічнянської громади. Він збив пішохода, який йшов краєм проїзної частини дороги на зустріч автомобілю.

«У результаті автопригоди 66-річний мешканець села Пнів від отриманих травм помер в лікувальному закладі. Керманича перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Результат – тверезий», – зазначили правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.