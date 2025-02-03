Аварія сталася у селищі Верховина

У неділю, 2 лютого, сталася аварія у селищі Верховина. Водій Škoda Octavia збив пішохода, який йшов з мотоциклом проїзною частиною. Від отриманих травм 25-річний місцевий мешканець помер на місці.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 3 лютого, 26-річний водій Škoda був напідпитку.

«Мешканець Верховинської громади проявив неуважність та допустив наїзд на пішохода, який вів по проїзній частині дороги мотоцикл. Пішохід, 1999 року народження, місцевий житель загинув на місці», – повідомили правоохоронці.

Водія затримали. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту в стані сп’яніння, йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.