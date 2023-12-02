До порятунку людей, які були у тракторі довелося залучати рятувальників

На Івано-Франківщині працівники ДСНС врятували двох людей, які на тракторі впали у річку і не могли самостійно вибратись з нього через сильну течію. Про це 2 грудня повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош. У кабіні трактора, на момент падіння перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли.

Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медики. Як саме транспортний засіб впав у річку – не уточняється.

Нагадаємо, негода в Івано-Франківській області залишила без світла 55 населених пунктів, аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання та розчищенням доріг.