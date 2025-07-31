Окрім правоохоронців, до пошуків дитини залучили місцеве населення, а також кінологів та водолазів ДСНС

Після 12 годин пошуків у лісовому масиві поблизу села Перекоси Калуського району знайшли 8-річного Михайла Кузіва. Дитина у задовільному стані, з нею та його батьками працюють психологи.

Про зникнення хлопчика у поліції Івано-Франківської області повідомили ввечері 30 липня.

«Близько 19:30 дитина на велосипеді синього кольору виїхав з дому у бік лісу. Хлопчик має вади слуху, не відзивається на імʼя, не розмовляє», – зазначили правоохоронці.

Михайл Кузів зник ввечері 30 липня. Фото поліції

Окрім правоохоронців, до пошуків дитини залучили місцевих мешканців, а також кінологів та водолазів ДСНС. Пошуки тривали всю ніч. Рятувальники обстежили близько 40 га лісової місцевості, 33 км лісових доріг і польових стежок.

«За допомогою БпЛА перевірено 56 га території. Станом на 8:00 31 липня до пошуково-рятувальних робіт залучено 79 рятувальників та 16 одиниць техніки з них 4 квадроцикли, 11 БпЛА, з них 8 з тепловізійними камерами, човен, 2 кінологи, 2 собаки, працівники поліції та місцеві мешканці», – розповіли в ДСНС.

О 8:54 Михайла Кузіва знайшли у хащах, поблизу села Перекоси Войнилівської громади.

Дитина – у задовільному стані. Хлопчика транспортували додому для огляду медиками, з ним та його батьками працюють психологи.